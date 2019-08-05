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فن

طرح البوستر الرسمي لفيلم احمد حلمي الجديد "خيال مآته" عيد الاضحى 2019

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 07:47 م
جريدة الدستور
الدستور
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طرحت شركة "يونايتد بروس ستوديوز" عدة صور دعائية لفيلم "خيال مآته " الذي ينافس من خلاله الفنان أحمد حلمي في موسم عيد الأضحي.

وظهر أحمد حلمي في الصور الدعائية للفيلم، في إحدي الصور كرجل عجوز ويرافقه أبطال العمل وهم منة شلبي وبيومي فؤاد وحسن حسني وخالد الصاوي.

ويجسد أحمد حلمي شخصية الجد الذي يعيش في الوقت الحالي، ويبدأ الفيلم ليسترجع ذكرياته القديمة ومعاناته أثناء فترة شبابه التي عاشها بحلوها ومرها.

ويتعاون أحمد حلمي في الفيلم للمرة الأولى مع الكاتب عبدالرحيم كمال، وتجسد منة شلبي دور البطولة النسائية في ثالث عمل سينمائي يجمعها بحلمي بعد «كده رضا» و«آسف على الإزعاج».
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