"الحرية" ينعى شهداء حادث معهد الأورام

نعى حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، والمحاسب أحمد مهني الأمين العام للحزب، ببالغ الحزن والأسى، شهداء الحادث الأليم الذي وقع مساء أمس الأحد أمام معهد الأورام.



وتمنى جميع أعضاء وقيادات الحزب الشفاء والتعافي للمصابين، والصبر والسلوان لأهالي الضحايا والمتوفين، سائلين المولى عز وجل أن يدخلهم فسيح جناته ويتغمدهم برحمته الواسعة.