رئيس الوزراء يتفقد مبنى معهد الأورام ويزور المصابين

تفقد المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مبنى معهد الأورام بالمنيل، وزار مصابي الحادث الإرهابي، وذلك حسبما أفادت الفضائية المصرية الأولى في خبر عاجل لها منذ قليل.



