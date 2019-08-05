البحرية المغربية: إنقاذ 424 مهاجرًا غير شرعي بالبحر المتوسط

أنقذت البحرية المغربية بمياه البحر المتوسط، 424 مرشحًا للهجرة غير الشرعية، أغلبهم من بلدان جنوب الصحراء.



ونقلت وكالة الأنباء المغربية «ماب» عن مصدر عسكري قوله "إن المرشحين كان من بينهم 53 امرأة و16 قاصرًا، واجهوا صعوبات على متن عدة مراكب مطاطية تقليدية"، موضحًا أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم وكان بعضهم في حالة صحية متدهورة، تلقوا الإسعافات الأولية اللازمة على متن وحدات خفر السواحل، قبل إعادتهم سالمين إلى مختلف موانئ شمال المملكة.