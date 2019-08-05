"الوفد" يدين الحادث الإرهابى الجبان أمام معهد الأورام

تقدم حزب الوفد بخالص التعازى إلى أسر ضحايا الحادث الإرهابى الذى استهدف معهد الأورام، وأدى إلى وفاة 20 مواطنًا وإصابة 47 آخرين، وتمنى الحزب سرعة الشفاء العاجل للمصابين.



وأكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تفت فى عضد المصريين، ولن تؤثر فى وحدتهم وتماسكهم ووقوفهم إلى جوار قيادتهم الحكيمة.



وشدد "أبوشقة" على أن الإرهاب لن يزيد المصريين بفطرتهم وخبرتهم السياسية إلا إصرارًا على الحياة ومقاومة الإرهاب اليائس، موضحًا أن المصريين أدركوا أنهم كانوا على حق، وكان لديهم بُعد نظر عندما وقفوا صامدين أمام المخططات الأجنبية التى استهدفت تمزيق الوطن، لتخرج مصر من مأزق الحروب الأهلية التى عانت منها دول أخرى.



ولفت "أبوشقة" إلى أن إرادة المصريين اتحدت عندما خرج 33 مليون مصري فى 30 يونيه 2013، ليعلنوا رفضهم أن تنزلق بلادهم إلى مخطط التقسيم، وليؤكدوا أن نظرتهم بعيدة، وترفض الحكم المستبد الذى يرعى الإرهاب والإرهابيين.