خسائر الأسهم الأوروبية تتجاوز 2% بالختام

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 2% عند نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع خسائر الأسواق العالمية على خلفية تصعيد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وجاء تراجع البورصات الأوروبية مع تقلبات الأسواق العالمية بعد تراجع قيمة عملة الصين لأدنى مستوياتها في 10 سنوات تقريبًا، ومع تقارير أن الصين طلبت من شركائها تعليق استيراد المنتجات الزراعية من واشنطن.



وأعلن بنك "إتش.إس.بي.سي" مغادرة مفاجآة للرئيس النتفيذي "جون فلينت" قائلًا إن البنك بحاجة لتغيير في القيادة العليا من أجل معالجة تحديات البيئة العالمية، وذلك على الرغم من تحقيقه زيادة 16 بالمائة في أرباح النصف الأول من العام.



وفي بيانات اقتصادية اليوم، ارتفع نشاط الخدمات في بريطانيا لأعلى مستوى في 9 أشهر يوليو الماضي.



وعند نهاية التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة تزيد عن 2.3 % مسجلًا 369.4 نقطة كما هبط مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 2.5% إلى 7223 نقطة.



وفي الوقت نفسه شهد مؤشر داكس الألماني انخفاضًا بنحو 1.8 بالمائة إلى 11658 نقطة كما تراجع مؤشر كاك الفرنسي بنحو 2.2 بالمائة مسجلًا 5241 نقطة.

وارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.85% مسجلًا 1.1198 دولار.

