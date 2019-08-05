ارتفاع ضحايا حادث إطلاق النار في تكساس إلى 22 قتيلا

أفادت شبكة سكاى نيوز على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" في نبأ عاجل، بارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق النار في ولاية تكساس الأمريكية إلى 22 قتيلًا.



ووقع حادث إطلاق نار في أحد الفروع المكتظة من متاجر وولمارت بمدينة إل باسو في تكساس، في آخر حوادث إطلاق النار الدامية في الولايات المتحدة.

