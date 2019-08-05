تشافي: أواجه تحديات كبيرة في أول تجربية دريبية

أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري، جاهزية فريقه لمواجهة الدحيل، غدًا الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال الآسيوي، موضحًا: "أمامنا تحديات كبيرة في أول تجربة تدريبية لي مع السد، وأتمنى بالطبع أن نكون دائمًا عند حسن ظن الجماهير".



وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء: "أنا سعيد بتواجدي مع نادي السد هذا الموسم، وأشكرهم على إتاحة هذه الفرصة، وسعيد بتدريب لاعبين مميزين، وهدفنا سيكون دائما الفوز بالألقاب".



وتحدث عن مباراة الغد، قائلا: "ستكون بالتأكيد صعبة، الدحيل فريق قوي ونحترمه كثيرًا، ولاعبوه على مستوى عال، وحتى اليوم ما زلنا نتذكر نهائي كأس الأمير على هذا الملعب (استاد الجنوب في المباراة التي خسرها السد قبل شهرين ونصف)".



وتابع: "ما يزيد صعوبة مواجهة الغد، أنها أول مباراة في الموسم الجديد، ستكون مباراة قوية بين فريقين كبيرين، يسعى كل منهما للفوز والاقتراب من التأهل لدور الثمانية بالبطولة القارية، من جهة، والحصول على دفعة قوية قبل انطلاق الدوري، من جهة أخرى".

