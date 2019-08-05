روبوت "فيودور" تحل محل دور رواد الفضاء

أعلن ألكسندر بلوشينكو، المدير التنفيذي للبرامج المستقبلية في مؤسسة "روس كوسموس"، أن الجيل الجديد من روبوتات "فيودور" سوف يحل محل رواد الفضاء عند العمل في الفضاء المكشوف.



وقال بلوشينكو في تصرح لوكالة "نوفوستي"، لقد أعلن سابقًا، إن اسم "فيودور" تغير إلى Skybot F-850 وأصبح ذا "صوت" للتواصل مع رواد الفضاء ولديه صفحة في شبكة "تويتر"، وهو حاليا في مطار "بايكونور" الفضائي، حيث يجري إعداده للرحلة إلى المحطة الفضائية الدولية التي ستنطلق يوم 22 أغسطس الجاري، ويعود يوم 7 سبتمبر المقبل.



وأضاف بلوشينكو: "في حال نجاح جميع الاختبارات، فإن الجيل الجديد من الروبوتات سيتم اختباره للعمل خارج المحطة الفضائية الدولية في الفضاء المكشوف. ما سيخفض كثيرًا من خطورة عمل رواد الفضاء عند إجراء عمليات الصيانة خارج المحطة والأجهزة الفضائية الأخرى".



وقال خلال الرحلة الحالية سيختبر الروبوت "فيودور" على تنفيذ أوامر رواد الفضاء. أما بشأن رحلاته المقبلة والخروج إلى الفضاء المكشوف، فسوف تتخذ بعد تحليل ومعالجة نتائج الاختبارات الحالية.