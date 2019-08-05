الإثنين 05 أغسطس 2019 الموافق 04 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

روبوت "فيودور" تحل محل دور رواد الفضاء

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 07:05 م
روبوتات فيودور
روبوتات "فيودور"
طباعة
أعلن ألكسندر بلوشينكو، المدير التنفيذي للبرامج المستقبلية في مؤسسة "روس كوسموس"، أن الجيل الجديد من روبوتات "فيودور" سوف يحل محل رواد الفضاء عند العمل في الفضاء المكشوف.

وقال بلوشينكو في تصرح لوكالة "نوفوستي"، لقد أعلن سابقًا، إن اسم "فيودور" تغير إلى Skybot F-850 وأصبح ذا "صوت" للتواصل مع رواد الفضاء ولديه صفحة في شبكة "تويتر"، وهو حاليا في مطار "بايكونور" الفضائي، حيث يجري إعداده للرحلة إلى المحطة الفضائية الدولية التي ستنطلق يوم 22 أغسطس الجاري، ويعود يوم 7 سبتمبر المقبل.

وأضاف بلوشينكو: "في حال نجاح جميع الاختبارات، فإن الجيل الجديد من الروبوتات سيتم اختباره للعمل خارج المحطة الفضائية الدولية في الفضاء المكشوف. ما سيخفض كثيرًا من خطورة عمل رواد الفضاء عند إجراء عمليات الصيانة خارج المحطة والأجهزة الفضائية الأخرى".

وقال خلال الرحلة الحالية سيختبر الروبوت "فيودور" على تنفيذ أوامر رواد الفضاء. أما بشأن رحلاته المقبلة والخروج إلى الفضاء المكشوف، فسوف تتخذ بعد تحليل ومعالجة نتائج الاختبارات الحالية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يومين

بالصور.. نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع

منذ حوالي 10 ساعات

سحب عينات DNA من أشلاء بموقع حادث معهد الأورام

منذ ساعتين

تفاصيل منشور "هيئة البترول" بضوابط العلاوة للشركات الاستثماري

منذ ساعة و 13 دقيقة

النيابة: إجراء تحاليل DNA لـ4 جثث مجهولة في انفجار معهد الأورام

ads

الصور

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

image description

غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)

الأكثر قراءة

النيابة: إجراء تحاليل DNA لـ4 جثث مجهولة في انفجار معهد الأورام

ارتفاع أسعار الذهب 10 جنيهات في تعاملات اليوم الاثنين

تفاصيل جديدة فى واقعة حريق معهد الأورام بشارع القصر العينى

بالصور.. رئيس جامعة القاهرة يوضح سبب حريق معهد الأورام

ستوديو

لطيفة تنعى ضحايا حادث معهد الأورام

عبد الحفيظ يعقد جلسة مع مؤمن لتهدئة اللاعب

أحمد السعدني لـ"ستوديو": "شبر مية" لايت كوميدي وبدأت تصويره

خاص.. ترشيح ماجد المصري لبطولة "شارع حسن الرفاعي"

رياضة

تشافي: أواجه تحديات كبيرة في أول تجربية دريبية

انتظام ثلاثي الأهلي في المران الجماعي

كلوب: مينيوليه رحل دون إرادتي

منتخب الناشئين يؤدي تدريبه في مقدونيا استعدادًا للسويد بمونديال اليد

الرئيس نيوز

الأزهر: استهداف الأبرياء والمرضى في الشهر الحرام يكشف الوجه الحقيقي للإرهاب

"مدبولي" يتفقد معهد الأورام.. ويزور مصابي الحادث الإرهابي

أبرز حوادث إطلاق النار في أمريكا هذا العام

مدير مستشفى "57357": ورب الكعبة لم نرفض أي حالة من حادث "معهد الأورام"

منوعات

المستشفيات سبب انتشار البكتيريا القاتلة

أول صور للأرض تلتقطها البعثة القمرية الهندية

كيفية تطهير الجسم من النيكوتين بعد الإقلاع عن التدخين

"حيلة ماكرة" من مجرم برازيلي للهروب من السجن

كشكول

"المعلمين" تدين حادث الإرهابي بمحيط معهد الأورام

"طارق شوقي": تعريب المواد العلمية لطلاب اللغات علي أجندة "الوزراء"

"الأكاديمية المهنية" توجه المعلمين بسرعة الدخول علي موقعها

تدريب معلمي القليوبية علي الدمج الثلاثاء المقبل

إسلام سياسي

كتابان جديدان يوثقان جرائم داعش بحق الإيزيديين

أمريكا تحذر تركيا من أي عملية عسكرية في سوريا

الجيش السوري يعلن الحرب على التنظيمات الإرهابية التابعة لتركيا

لماذا لا يغلق "الفيس بوك" الحسابات الوهمية للإخوان؟


زيت وسكر

أزمة البدلات تتجدد داخل الهيئات والوزرات الحكومية

فوائد التوت البرى لصحتك

“كهرباء شمال الدلتا”: إحلال 35 خط جهد متوسط حتى يونيو 2019

“تموين الجيزة” تواصل مراقبة الأسواق

مقالات الرأي
ماجد حبته
مسلسل العبث الإيرانى الأمريكى
عمرو خالد
الرزق.. دعاء وأخذ بالأسباب «2»
سيد عبدالقادر
حجاج السيلفى
د.أحمد الخميسى
طيور بيضاء لا تموت
المزيد

الثقافة

"ثمن الخداع" رواية لـ"إنجي الحسيني" عن "النابغة"

أبرز 100 مسجد حول العالم في كتاب جديد لـ برنارد أوكين

رئيس الأوبرا يفتتح معرض إبداعات أطفال ورش التشكيل الصيفية

القومي للترجمة يطلق 20 إصدارًا جديدًا

صفحتنا ع الفيس بوك