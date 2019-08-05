جرعة مخدرات زائدة وراء مصرع سيدة بالشرقية

لقيت سيدة مصرعها نتيجة تناولها جرعة زائدة من مادة مخدرة، وتم التحفظ على جثتها بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة بقسم ثانى الزقازيق.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة ملقاة أمام مدرسة أحمد عرابى، عزبة الجماز دائرة القسم.



وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لسيدة تدعى "دنيا ال س م" 30 سنة ربة منزل مقيمة دائرة القسم، وبسؤال والدها 53 سنة عامل، أقر بأن نجلته خرجت من المنزل منذ يومين وهى معتادة على ترك المنزل وتتعاطى المواد المخدرة، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة، تبين وجود آثار حقن بالذراع الأيمن وأن سبب الوفاة فشل فى التنفس بسبب تناول جرعة زائدة من مادة مخدرة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر 4503 إدارى قسم ثان الزقازيق لسنة 2019.