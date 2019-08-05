قصة موكب زفاف عروسين قضى عليه انفجار الأورام الإرهابي

تعرض موكب زفاف إلى الانفجار في حادث معهد الأورام المفزع، الأمر الذي أودى بحياة 13 فردًا من أهل العروسين واختفاء والد العروس بالإضافة لوقوع إصابات.



وقال "سيد فاروق" أحد أقارب ضحايا التفجير الواقع عند معهد الأورام، إنه قبل انتهاء الفرح بـ15 دقيقة، ذهب إلى بيته، وعند وصوله جاءه اتصال من أحد أقاربه، ليخبره أن بعض سيارات الفرح انفجرت.



وذكر"فاروق" أن من ضمن من استشهدوا في الحادث أخوه وزوجة أخيه وأولاده الإثنين، وابن خاله وابنته، وزوجته الآن في العناية المركزة وأبو العروسة مفقود ولم يستطيعوا إيجاده حتى الآن.