قطر تدين هجوم معهد الأورام

أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة "المنيل" في القاهرة وأدى إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى.



وجددت قطر في باين نشرته وكالة الأنباء الرسمية "قنا" مساء اليوم، موقفها الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.



واعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق اليوم عن أن التحريات المبدئية لحادث تفجير المعهد القومي للأورام، توصلت إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الحادث.



وذكرت الوزارة في بيان أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في الانفجار مبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، وكان بداخلها كمية من المتفجرات أدى تصادمها إلى انفجارها، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.





