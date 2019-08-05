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رياضة

كلوب: مينيوليه رحل دون إرادتي

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 06:58 م
كلوب
كلوب
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أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أنه لم يكن يرغب في رحيل حارسه البلجيكي سيمون مينيوليه، إلى كلوب بروج خلال فترة الانتقالات الصفية الحالية.

وأعلن نادي كلوب بروج البلجيكي، عن التعاقده بشكل رسمي مينيوليه، أمس الأحد، ولم ينشر النادي بيانًا عن الصفقة بينما اكتفى بنشر الخبر على الحساب الرسمي بموقع "تويتر" للاعب صاحب الـ32 عامًا يتحدث فيه عن انتقاله إلى فريقه الجديد.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، فإن لاعب ليفربول السابق وقع لمدة 5 مواسم مقابل 7 ملايين إسترليني.

وأوضح كلوب، خلال تصريحاته اليوم الإثنين لموقع ليفربول، أنه فضل عدم الوقوف في طريق مينيوليه، خاصة أنه على المستوى الفني قادر على حراسة مرمى أي فريق بالدوري الإنجليزي، كما أنه واحدًا من أكثر اللاعبين الذين تعامل معهم طوال احترافية، لذلك كان يفضل بقائه.

وتابع: "مسيرتي تمتد لأكثر من 30 عامًا وإذا طلب مني تحديد أكثر اللاعبين الذين تعاملت معهم احترافية فسيكون مينيوليه في المقدمة، كما أنه شخص رائع وجدير بالاحترام.

وواصل مدرب الريدز: "مينيوليه قدم الكثير لليفربول طوال السنوات التي قضاها مع الفريق، وأعتقد ان كلوب بروج محظوظ بالتعاقد معه خاصة أنه في رأيي قادرعلى اللعب لـ10 سنوات أخرى".

واختتم: "نتمنى التوفيق له وبالتأكيد هو مرحب به لزيارة أنفيلد في أي وقت يريد مع عائلته، فنحنن سنظل ممتنون له وزملاءه سيفتقدونه في الفترة المقبلة".

وأعلن نادي كلوب بروج البلجيكي، عن تعاقده رسميًا مع سيمون مينيوليه قادما من صفوف ليفربول الإنجليزي.

ولم ينشر النادي بيانا عن الصفقة بينما اكتفى بنشر على الحساب الرسمي بموقع "تويتر" للاعب صاحب الـ31 عاما يتحدث فيه عن انتقاله إلى فريقه الجديد.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، فإن لاعب ليفربول السابق وقع لمدة 5 مواسم مقابل 7 ملايين إسترليني.
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