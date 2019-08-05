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رياضة

منتخب الناشئين يؤدي تدريبه في مقدونيا استعدادًا للسويد بمونديال اليد

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 06:56 م
جريدة الدستور
محمد عبد العزيز
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أدى منتخب الناشئين لكرة اليد مواليد 2000 تدريبه الأول في مقدونيا، اليوم الإثنين، استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها مقدونيا خلال الفترة من 6 إلى 18 أغسطس الجاري.

ويفتتح منتخب مصر مشواره في بطولة العالم بمواجهة السويد في الرابعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء، في بداية قوية للمنتخب بقيادة مديره الفني مجدي أبوالمجد ومساعده حسين زكي، ويحلم منتخب الناشئين بالسير على خطى منتخب الشباب الذي حصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا في إسبانيا.

ويضم منتخب الناشئين بين صفوفه أربعة لاعبين شاركوا مع منتخب الشباب في مونديال اسبانيا، وهم: حارس المرمى عبدالرحمن حميد، وأحمد هشام السيد، وحسن قداح، وياسر مدحت، وهو ما يمثل دفعة قوية للمنتخب وإضافة للاعبيه، وهو ما رمى إليه اتحاد اليد حين قرر تصعيد هؤلاء الأربعة للمشاركة مع مرحلة سنية أكبر ليكتسبوا خبرات أكبر من مرحلتهم العمرية.

وخاض منتخب الناشئين معسكر إعداد قوى فى صربيا قبل انطلاق البطولة للدخول فى أجواء المونديال، لعب خلاله مباراتين وديتين، وتمكن خلاله الجهاز الفني من الوصول باللاعبين إلى المستوى البدني والفني المطلوب قبل المشاركة في بطولة العالم.

وأكد عبده عبدالوهاب رئيس البعثة جاهزية اللاعبين لمباراة الافتتاح أمام السويد غدا، مشيرا إلى أن مواجهة منتخب قوي في افتتاح البطولة هو أمر غاية في الأهمية والفوز عليه يعطي دفعة معنوية لباقي المشوار، مضيفا: أن اللاعبين والجهاز الفني تعاهدوا على مواصلة الصورة المشرفة التي قدمتها كرة اليد المصرية خلال الفترة الماضية، وكان آخرها حصول منتخب الشباب على برونزية العالم.

يقع منتخب الناشئين ضمن المجموعة الثانية التى تضم: فرنسا والسويد والمجر وكندا والصين تايبيه.
ويفتتح منتخب مصر مبارايته بمواجهة السويد فى الرابعة والنصف مساء غد الثلاثاء، ثم يواجه فرنسا فى الرابعة والنصف مساء الأربعاء، ثم الصين تايبيه فى الثانية والنصف بعد ظهر الجمعة، ثم كندا فى الثامنة والنصف مساء السبت، ويختتم مباريات الدور الأول بمواجهة المجر فى الثانية عشرة والنصف ظهر الاثنين 12 أغسطس الجاري.
تضم البعثة: عبده عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، ومجدي أبوالمجد مديرا فنيا، وحسين زكي مدربا مساعدا، وحمادة الروبي مدربا لحراس المرمى، ومحمد عبدالمنعم مديرا إداريا، وعمر عصام طبيبا، ومحمد إمام محللا للأداء الفني.

وتضم قائمة اللاعبين: عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى أربع مجموعات على النحو التالي:
المجموعة الاولى: كرواتيا –إسبانيا –سلوفينيا –النرويج –تشيلى –السعودية.
المجموعة الثانية: السويد –فرنسا –المجر –مصر –الصين تايبيه –كندا.
المجموعة الثالثة: الدنمارك –البحرين –مقدونيا –اليابان –الأرجنتين –نيجيريا.
المجموعة الرابعة: أيسلندا –ألمانيا –صربيا –تونس –البرازيل –البرتغال.
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