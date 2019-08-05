أمين تنظيم "مستقبل وطن": قوى الشر لن تثني مصر عن خطوات التقدم

استنكر المستشار عصام هلال عفيفي أمين التنظيم لحزب مستقبل وطن، وجميع أعضاء الحزب، الحادث الإرهابى الغاشم الذى شهده محيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، مؤكدا أنه ضد الإنسانية إذ استهدف مواطنين أبرياء وأطفال ومرضى عزل لا يستطيعون إنقاذ أنفسهم، معتبرا إياه وصمة عار على الإرهاب ومنفذى العملية.



وقال "هلال"، إن مصر ماضية فى خطوات التقدم والتنمية ولن يثنيها مخططات قوى الشر لتعطيل مسيرتها.



وأوضح أن هذا الحادث الإرهابي لن يؤثر على مسيرة التنمية التى تسابق الزمن فى كل المجالات.



وتابع، أن دماء الشهداء الذكية سواء من القوات المسلحة أو المواطنين المصريين ستظل هى النور الذى يضيء الطريق نحو القضاء على الإرهاب نهائيا من أرض الوطن، متابعا "رحم الله الشهداء الأبرار ونتمنى الشفاء العاجل للمواطنين المصابين".