الجيش اليمنى يستعيد السيطرة على مواقع استراتيجية في حجة

نجح الجيش اليمني، اليوم، بإسناد من قوات التحالف العربي، في استعادة السيطرة على مواقع استراتيجية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.



واستعادت قوات الجيش الوطني اليمني السيطرة على سلسلة جبل مبعوثة الاستراتيجية المطلة على سوق المزرق شرق مديرية حرض شمالي المحافظة.



وجاء تقدم الجيش اليمني عقب هجوم شنه على مواقع لميليشيات الحوثي الموالية لإيران، الأمر الذي دفع المتمردين الحوثيين إلى الفرار.