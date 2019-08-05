بعد انضمام بريطانيا.. تعرف على التحالف البحري بقيادة أمريكا لحماية السفن بمضيق هرمز

أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الإثنين، انضمام المملكة المتحدة إلى التحالف البحري الأمريكي "قوة الأمن البحرية الدولية" الذي دعت إلى تشكيله الولايات المتحدة لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز بمياه الخليج العربي بعد تزايد التهديدات الإيرانية لحركة الملاحة الدولية بالمضيق.



ترصد "الدستور" أبرز المعلومات حول التحالف البحري الأمريكي المتوقع مشاركة العديد من الدول فيه:



- كشفت واشنطن عن التحالف البحري لأول مرة في 24 يونيو 2019، تحت مسمى "برنامج الحارس"، ودعت أصدقائها وحلفائها إلى الانضمام إليه ودعمه.



- سيعتمد التحالف على التعاون على مستوى القوات البحرية، فمن المخطط أن يضم سفنا حربية متنوعة القدرات الحربية وسيشارك كل الأعضاء في التحالف بعدد من السفن والفرقاطات البحرية.



- سيضم التحالف بالأساس كل الدول التي تريد المشاركة في مراقبة أنشطة إيران بممرات الملاحة الدولية خاصة الاستراتيجية.



- سيقدم الأعضاء مساهمات مالية ومعدات للتحالف لحماية جميع السفن بغض النظر عن جنسيتها للحفاظ على حرية التجارة والملاحة بالمياه والممرات الدولية.



- لم تعلن أي دولة حتى الآن عن انضمامها للتحالف تحت قيادة الولايات المتحدة سوى بريطانيا اليوم.



- دعت الولايات المتحدة إلى تشكيل التحالف عقب إسقاط إيران طائرة بدون طيار أمريكية قرب المياه الدولية، تبلغ تكلفتها أكثر من 200 مليون دولار، وقبل ذلك الاعتداء على 4 سفن قبالة سواحل الإمارات، واستهداف ناقلتي نفط قبالة وساحل عمان.



- أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، يوم 18 يوليو الماضي، استضافة اجتماع دولي يعنى بأمن الملاحة البحرية والجوية خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الولايات المتحدة وبولندا، بمشاركة أكثر من ٦٠ دولة، كإحدى نتائج المؤتمر الدولي لدعم الأمن والسلام في الشرق الأوسط الذي انعقد في بولندا فبراير الماضي، لكن لم يعقد حتى الآن.



- من المقرر أن يناقش اجتماع البحرين السبل الكفيلة لردع الخطر الإيراني وضمان حرية الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية للعالم أجمع، ومن المقرر أن يشهد تدشين التحالف.