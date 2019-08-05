النيابة: إجراء تحاليل DNA لـ4 جثث مجهولة في انفجار معهد الأورام

تستكمل نيابة جنوب القاهرة الكلية تحقيقاتها الموسعة في حادث معهد الأورام، حيث ارتفع عدد الوفيات إلى 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين.



وكشفت تحقيقات النيابة أن من بين جثث الضحايا طفلة عمرها لا يتجاوز 4 أعوام، وأخرى لم يتجاوز عمرها 11 عامًا، حيث تبين أنها سقطت عقب تفحمها وتطايرها من شدة الانفجار في مياه النيل، وتم انتشال جثتها.



وأشارت التحقيقات، إلى أن هناك 4 جثث مجهولين جار سحب عينات منهم؛ لإجراء تحاليل DNA، والتوصل إلى هويتهم، فيما يتلقى جميع المصابين العلاج حتى الآن ولم يخرج أي منهم.



وأعلنت وزارة الصحة أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة بالرعاية المركزة، مشيرةً إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 20 حالة وفاة بينهم 4 مجهولين وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة.