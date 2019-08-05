وكيل اللاعب: كوتينيو لن يعود للبريميرليج

أغلق كيا جورابشيان وكيل أعمال البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة، الباب أمام عودة اللاعب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف.



وقال جورابشيان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "سيكون من الصعب للغاية بالنسبة لفيليب أن يلعب مع أي من منافسي ليفربول، لأنه يرتبط بعلاقة قوية جدًا مع الريدز وقضى هناك وقتًا رائعًا".



وأضاف: "لقد كان بارتوميو رئيس برشلونة واضحًا جدًا معي، وقال إنه لا ينوي ترك اللاعب، وأنه يُمثل مستقبل النادي، وبالفعل برشلونة بذل جهدًا كبيرًا لضمه، فهو أغلى صفقة في تاريخ برشلونة، وثاني أو ثالث أغلى صفقة في العالم".



واختتم: "كما يحدث في كرة القدم، يشعر اللاعبون في بعض الأحيان بعدم الارتياح، وأحيانًا تكون الأندية غير مناسبة تماما، وإذا حدث ذلك بشكل واضح، سنقرر ما هو الأفضل لكوتينيو، لكن حاليًا يتم إخبارنا بأن ذلك لا يحدث، وهذا جيد".



وارتبط اسم كوتينيو بالعودة إلى البريميرليج في ظل اهتمام العديد من الأندية بضمه، لاسيما بعد خروجه من حسابات برشلونة نظرًا للمستوى السيء الذي ظهر به الموسم الماضي، والتعاقد مؤخرًا مع جريزمان واقتراب استعادة نيمار.



ومع رفض اللاعب فكرة العودة إلى البريميرليج، قد تكون وجهته المقبلة باريس سان جيرمان، في ظل سعي برشلونة لدمجه في صفقة استعادة نيمار.