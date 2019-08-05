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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب 10 جنيهات في تعاملات اليوم الاثنين

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 06:45 م
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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قال نادي نجيب عضو شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، إن أسعار الذهب اليوم الاثنين، شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 10 جنيهات.

وأضاف «نجيب» فى تصريحات لـ«الدستور»، أن أسعار الذهب عالميًا سجلت ارتفاعًا كبيرًا لتبلغ الأوقية 1458 دولارًا وهو أعلى سعر وصل إليه الذهب منذ 6 سنوات وهو ما انعكس على سعر الذهب فى مصر.

وأشار إلي أن عيار 18 سجل اليوم 574 جنيهاً للجرام، وسجل عيار 21 اليوم 670 جنيهًا للجرام، وعيار 24 سجل اليوم 765 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب وزن 8 جرامات 5360 جنيها، وأوقية الذهب تسجل الآن 1458 دولارًا.

ويشكل الذهب جزءًا كبيرًا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويًا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.
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