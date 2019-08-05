الأمن العام يوجه ضربات قاضية لتجار المخدرات قبل العيد

شن قطاع الأمن العام حملات أمنية مكبرة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي في كل المديريات، خلال 24 ساعة عن ضبط 125 قضية مخدرات بحوزة 133 متهمًا.



شملت المضبوطات 5,581 كيلو جرام حشيش، 4,550 كيلو جرام بانجو، 868 جرام هيروين، 60 جرام أستروكس، 70 جرام فودو، و2204 قرص مخدر.



تم تحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة، التي تولت التحقيق، وجارٍ استكمال الحملات.