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محافظات

افتتاح شادر بيع اللحوم بأسعار مخفضة في بني سويف

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 06:02 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
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افتتح محافظ بنى سويف، اليوم، شارد بيع اللحوم البلدي والمستوردة والأضاحي الحية، بأسعار مخفضة تصل إلى 20%، ويستمر حتى 10 أغسطس الحالي ضمن خطة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بحضور اللواء تامر أبوالنجا السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة المنافذ، على يوسف رئيس مدينة بني سويف، وصفى ميخائيل مدير عام التموين، والدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطري، والدكتور علاء سعيد مدير إدارة التعاون بالمحافظة.

وتفقد المحافظ الشادر والذي أقامته المحافظة بجوار الصالون الأخضر بمدينة بني سويف تحت مسمى أضحى مبارك ويشترك فيه التموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومنافذ أمان، الغرفة التجارية والطب البيطري، حيث يوفر الشادر اللحوم البلدية الطازجة والسوداني والبرازيلي مبردة ومجمدة بأسعار متفاوتة تناسب كافة فئات المواطنين، وتبدأ من 65 إلى 100 جنيه للكيلو وهي 100 جنيه لكيلو اللحوم البلدية الطازجة، و85 جنيها للحوم السودانية المبردة الطازجة، و65 جنيها للحوم البرازيلية المجمدة، وتشكيلة متنوعة من السلع الغذائية من الزيت السكر الدجاج، الأسماك، الأرز، والمكرونة وغيرها من السلع الغذائية الأخرى بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق لتخفيف العبء عن محدودي الدخل من المواطنين.

وأكد محافظ بنى سويف أن المحافظة قد أتمت استعداداتها مبكرا لاستقبال العيد من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات تضمنت رفع درجة الاستعداد القصوى في الخدمات والمرافق الحيوية، وتشكيل غرف عمليات فرعية بالوحدات المحلية والمديريات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة مستوى الخدمات خلال العيد، بالإضافة إلى توفير خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى ومطالب المواطنين في الخدمات، بجانب تكثيف الحملات البيطرية على المجازر للتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الصحية، وتكثيف حملات الرقابة التموينية على الأسواق للمرور على المحلات والشوادر ومصانع إنتاج اللحوم وثلاجات حفظ اللحوم؛ للتأكد من صلاحية المعروض من اللحوم.
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