التحالف العربي يكشف عن علاج مصابي هجوم سوق آل ثابت بالسعودية

كشفت قوات التحالف العربي في اليمن، عن نقلهم مصابي المجزرة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية لاستهدافها المدنيين العزل في سوق آل ثابت إلى السعودية من أجل تلقي العلاج اللازم، مؤكدا استمراره في مواجهة إجرام جماعة الحوثي.



وقال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف خلال المؤتمر الإعلامي لقيادة القوات المشتركة للتحالف الذي عُقد مساء اليوم في الرياض، إن قوات التحالف استجابت فورًا لاستغاثة وطلب من قبائل آل ثابت بعد الاستهداف حيث تم إخلاء الجرحى إلى المستشفيات في داخل السعودية، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".



وأشار المالكي إلى وجود تواصل وتنسيق مستمر مع المكون الاجتماعي والقبائل الحدودية مع المملكة، كما تم تقديم العلاج للجرحى وتقديم المساعدات لتخفيف ألم الجريمة الإرهابية التي تعمدتها الميليشيات الحوثية لتأليب الرأي العام ومحاولة إلزاق دول التحالف بتلك الجريمة.



وأضاف "هذه التصرفات تتكرر من قبل الميليشيات الحوثية كنوع من الضغط على قوات تحالف دعم الشرعية إلا أن تلك الانتهاكات مكشوفة ومرصودة وموثقة من قبل القيادة المشتركة لقوات التحالف".



وسقط عشرات القتلى والمصابين في استهداف إرهابي الشهر الماضي، من قبل جماعة الحوثي لقبيلة آل ثابت لدعمها الشرعية اليمنية.