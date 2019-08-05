انطلاق بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية بالإسكندرية

انطلقت المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية، والتي تقام بنادى الرياضات المائية بالمنتزه، والتى تستمر حتى الثامن من أغسطس الجارى، بإشراف الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق على الماء برئاسة المهندس عمرو أبوالسعود.



يشارك في البطولة 90 لاعبًا ولاعبة من عشرة أندية مصرية هي: «نادى القناة الرياضى- نادى يخت المعادى- النادى المصرى- نادى يخت القاهرة- نادى المقاولون العرب- نادى كشافة الجيزة- نادى كشافة القاهرة- نادى يخت الجيزة-الأكاديمية العربية- نادى اليخت المصرى بالإسكندرية».



وتقام المسابقات في طرازات مختلفة هي: «الاوبتمست- الليزر ريديال- الليزر استاندرد- ليزر 4.7- الألواح الشراعية- تكنو وريس بورت وR X X».