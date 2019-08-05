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تقارير ومتابعات

بالصور.. حفرة الانفجار الناتج عن حادث الأورام الإرهابي

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:51 م
جريدة الدستور
محمد ممدوح
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تسبب الحادث الإرهابي الذي وقع أمس الأحد في تفجير معهد الأورام بمحيط القصر العيني، منطقة المنيل، في هبوط أرضي أمام المعهد وبمنطقة الكورنيش؛ نتيجة التفجير الذي حدث.

وشهد أمس محيط معهد الاورام بالمنيل، وقوع انفجار شديد، أدى لاندلاع حريق في محيط القصر العيني، وحاولت قوات الدفاع المدني السيطرة على الحريق الناجم عن الانفجار.

وتلقت غرفة النجدة بلاغًا بوقوع انفجار بمعهد الأورام بمنطقة المنيل، تسبب في اشتعال النيران، والتي سرعان ما دفعت بـ٨ سيارات لإطفاء الحريق من الحماية المدنية لإخماد النيران.

وأصدرت مؤخرًا الداخلية بيانًا، أكدت فيه أن الانفجار نتيجة حادث إرهابي من خلال تفجير سيارة مفخخة تابعة لحركة "حسم" الإرهابية.
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