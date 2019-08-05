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عالم

موسكو ترد بقوة على نصائح الليتوانيين حول الشئون الداخلية الروسية

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:51 م
جريدة الدستور
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أعلنت السفارة الروسية لدى ليتوانيا، اليوم الإثنين، أن موسكو في غنى عن وجهات نظر "متخصصين" ليتوانيين في شئونها الداخلية وتنصحهم بأن يُولوا اهتمامهم للعلاقة في بلادهم بين السلطات والمعارضة.

ودعت السفارة وزير الخارجية الليتواني، ليناس لينكيافيتشوس، لعدم التدخل في الشئون الداخلية لروسيا ناصحة بإلقاء نظرة فاحصة على الموقف من المعارضة في بلاده، ووقائع ملاحقة من يعبر عن وجهات نظر مختلفة".

وجاء في بيان السفارة الذي نشر على موقعها: "ليس سرًا أن وزير الخارجية الحالي في ليتوانيا يشارك منذ فترة طويلة وبشكل واضح في تدخل مفتوح في الشئون الداخلية لروسيا، وهو يلعب على وتر المعارضة الروسية غير النظامية، ويدعم الاجتماعات الدورية للإحاطات الإعلامية في جمهورية لاتفيا لممثليها، ويشجعهم على اتخاذ المزيد من الإجراءات الفعالة في بلدنا".

وأضافت السفارة بأن لينكفيسيوس، "انطلاقًا من المظاهرات الأخيرة للمعارضين في موسكو، يشير للكرملين دون خجل كيف يجب التصرف في بلاده، ويصرح" بانزلاق روسيا نحو الدولة البوليسية.

وفي وقت سابق، شارك حوالي 1.5 ألف شخص في 3 أغسطس، في مظاهرة غير مصرح بها في وسط موسكو، مكرسة لانتخابات مجلس الدوما في مدينة موسكو، وتم اعتقال حوالي 600 شخص بسبب انتهاكات مختلفة. دعت شرطة موسكو المواطنين إلى الامتناع عن المشاركة في عمل غير منسق، وحذرت من الاستفزازات.
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