الصور الحصرية لأعمال تجديد مبنى الأورام بعد الحادث الإرهابي

بدأت شركة المقاولون العرب، في تجديد المبني الخاص بالعمليات في معهد الأورام منذ قليل لاستئناف، إجراء العمليات بالمركز في أسرع وقت، وذلك بعد تدمير الوجه الخارجي بالمعهد بسبب الحادث الإرهابي أمس الأحد.



وشهد محيط معهد الأورام بالمنيل، انفجار شديد، أدى لاندلاع حريق محيط القصر العيني، وحاولت قوات الدفاع المدني السيطرة على الحريق الناتج عن الانفجار.



وتلقت غرفة النجدة بلاغًا بوقوع انفجار بمعهد الأورام بمنطقة المنيل، تسبب في اشتعال النيران، وسرعان ما تم دفع ٨ سيارات إطفاء حريق من الحماية المدنية لإخماد النيران.



وأصدرت الداخلية بيانًا كشفت فيه أن الانفجار نتيجة حادث إرهابي من خلال تفجير سيارة مفخخة تابعة لحركة "حسم" الإرهابية.