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عالم

الصين تطالب أمريكا بالتوقف عن التدخل فى هونج كونج

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:50 م
جريدة الدستور
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حثت الصين الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، على الكف عن التدخل فى شؤون هونج كونج وقالت إنها تساند بحزم مبدأ بلد واحد ونظامين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنه يجب ألا يستخف أحد بتصميم الصين على حماية استقرار هونج كونج.

وكانت شرطة هونج كونج قد أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في اشتباكات جديدة وقعت مع محتجين، اليوم الاثنين، في الوقت الذي أثار فيه إضراب عام حالة من الفوضى في المدينة، وشل حركة النقل وسبب جمودًا غير مسبوق معظم النهار.

ومع استئناف عمل بعض خدمات القطارات والحافلات، انتشر عشرات الآلاف من المتظاهرين في أرجاء عدة مقاطعات وتحولت الاحتجاجات من جديد إلى اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب.

ويشهد المركز المالي الآسيوي الذي تسيطر عليه الصين احتجاجات مستمرة منذ أشهر على مشروع قانون مقترح يسمح بتسليم أشخاص لمحاكمتهم في الصين وتطورت إلى رد فعل عنيف أوسع ضد الحكومة.

وقالت السلطات: إن 420 شخصًا اعتقلوا بسبب الاحتجاجات منذ التاسع من يونيو، بينما أطلقت الشرطة ألف عبوة غاز مسيل للدموع ونحو 160 رصاصة مطاطية.
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