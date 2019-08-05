بعثة ديكاداها تصل القاهرة الأربعاء لمواجهة الزمالك

تصل بعثة فريق ديكاداها بطل الصومال إلى القاهرة يوم الأربعاء، المقبل استعدادًا لمباراة الزمالك المقبلة فى ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت.





وقام مسئولو الزمالك بالحجز لفريق ديكاداها الصومالى فى أحد فنادق مدينة نصر، ابتداء من يوم الأربعاء المقبل حتى 25 من شهر أغسطس الجارى، استعدادًا لمواجهتي الذهاب والعودة في ظل إقامة المباراتين في مصر.



ومن المقرر أن تستمر بعثة بطل الصومال فى القاهرة لحين خوض مباراة العودة مع الزمالك التى ستقام على استاد بتروسبورت، يوم 23 من شهر أغسطس الجارى بعد الاتفاق بين الناديين على إقامة مباراتى الذهاب والعودة فى مصر.

