تعليم الإسكندرية: 33 مدرسة جديدة تدخل الخدمة العام المقبل

قال وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية يوسف الديب، إن 33 مدرسة بواقع 581 فصلًا دراسيًا ستدخل الخدمة لأول مرة هذا العام، لتصبح جاهزة للعمل مطلع العام الدراسي الجديد، موضحًا منها إنشاءات جديدة أو توسعات رأسية وأفقية داخل المدارس بجميع الإدارات التعليمية، وذلك في إطار السعي لخفض الكثافات.

وأضاف "الديب" في تصريح اليوم الإثنين، أنه جارٍ توفير هيئة التعليم بهذه المدارس، سواء من قيادات إدارة مدرسية أو معلمين.. مشيرًا إلى أنه سيتم حصر ومتابعة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالمدارس، ومدى جاهزيتها، استعدادًا للعام الدراسي، وضرورة تشكيل لجان التوريدات بكل إدارة تعليمية لاستلام التوريدات والمستلزمات الواردة من لجنة التعليم بديوان عام المحافظة، والخاصة بخطة تطوير المدارس، ورفع كفاءتها، وضرورة تكاتف جميع الجهود بما يعود بالنفع للصالح العام لأبنائنا الطلاب ولتعليم الإسكندرية.