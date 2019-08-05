اعتقال هولندي لإساءة معاملة طفل على "فيسبوك"

اعتقلت الشرطة الهولندية رجلًا بتهمة إساءة معاملة طفل وبث جريمته مباشرة على موقع فيسبوك، ويتردد أن العديد من الأشخاص شاهدوا مقطع الفيديو وأبلغوا الشرطة.



وقالت الشرطة في بيان اليوم الإثنين إن الجريمة وقعت مساء السبت في ليدين بالقرب من لاهاي.



وتمكنت عناصر الشرطة من تحديد الشقة التي وقعت بها الإساءة وتم اعتقال رجل 27 عامًا هناك، كما وجدت الشرطة طفلًا 8 أعوام في المكان، ويتلقى الطفل الآن علاجًا نفسيًا.



وأوضحت الشرطة أن الرجل المعتقل من أقارب الطفل، مضيفة أن الطفل ليس لديه إقامة ثابتة وكان في الشقة بشكل مؤقت.



ولم يقدم بيان الشرطة أي تفاصيل بشأن إساءة معاملة الطفل.