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حوادث

رئيس قضايا الدولة ينعى ضحايا حادث معهد الأورام بالمنيل

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:41 م
جريدة الدستور
عماد سليمان
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نعى المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة ومستشارو الهيئة ضحايا الحادث الأليم الذي وقع أمس بالقرب من معهد الأورام بمنطقة المنيل.

وأعرب المستشارين عن خالص تعازيهم لأسر الضحايا سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وخالص الدعاء للمصابين بالشفاء العاجل.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة.
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