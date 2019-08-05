الأمن يوافق على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلى وبطل جنوب السودان

قال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن النادي تلقى موافقة رسمية من الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع في مباراة الأهلي أمام فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي و«اطلع بره» في 11 أغسطس الجاري على ملعب برج العرب في الإسكندرية.



وأكد مرجان أن النادي الأهلي اتفق مع بطل جنوب السودان على إقامة مباراتي الذهاب والعودة في دور الـ64 داخل مصر.



ووجه المدير التنفيذي للأهلي الشكر لوزارة الداخلية على الجهود الكبيرة التي تقوم بها في سبيل تأمين دخول وخروج الجماهير والحفاظ على أمنها، مؤكدًا ثقته الكبيرة في وعي جماهير النادي الأهلي، وتشجيعها لفريقها والتزامها بالتعليمات داخل وخارج الملعب.