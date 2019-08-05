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محافظات

محافظ بني سويف: بيع اللحوم البلدي والمستوردة بأسعار مخفضة

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:39 م
جريدة الدستور
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قال محافظ بني سويف إنه سيتم بيع اللحوم البلدي والمستوردة والأضاحي الحية بشادر"أضحى مبارك" بمدينة بني سويف بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 20%، ضمن خطة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقال المحافظ خلال افتتاح الشادر اليوم الإثنين إنه أقيم بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومنافذ "أمان" والغرفة التجارية والطب البيطري بالمحافظة، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم تتراوح بين 65 جنيها و100 جنيه للكيلو وفقا لأنواعها ما بين الطازج والمجمد، كما سيتم توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق لتخفيف العبء عن محدودي الدخل من المواطنين.

وأضاف المحافظ أنه تم افتتاح 11 منفذ بيع بالقرى تحت مسمى "دكان بلدنا" لبيع السلع الأساسية والغذائية بسعر الجملة، فضلا عن المنافذ المتنقلة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والبالغ عددها 20 سيارة،ومنفذين للشركة المصرية لتجارة الجملة، و4 منافذ متحركة لشباب الخريجين تابعة للمنافذ التسويقية لوزارة التموين محملة باللحوم والدواجن، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التموين لمضاعفة الكميات المعروضة من السلع بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة وفروعها بالمدن السبعة.

وأكد أن المحافظة أتمت استعداداتها مبكرا لاستقبال العيد من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات، تضمنت رفع درجة الاستعداد القصوى في الخدمات والمرافق الحيوية، وتشكيل غرف عمليات فرعية بالوحدات المحلية والمديريات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة مستوى الخدمات خلال العيد.

وأضاف أنه تم توفير خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى ومطالب المواطنين في الخدمات، بجانب تكثيف الحملات البيطرية على المجازر للتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات الصحية، وتكثيف حملات الرقابة التموينية على الأسواق للمرور على المحلات والشوادر ومصانع إنتاج اللحوم وثلاجات حفظ اللحوم للتأكد من صلاحية المعروض من اللحوم.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 69 سيارة إسعاف موزعة على المراكز السبعة المنتشرة على الطرق وأمام الحدائق والمتنزهات العامة والأماكن الحيوية،فضلا عن التنسيق مع الأوقاف لتجهيز137 ساحة لأداء صلاة العيد على مستوى مدن ومراكز المحافظة، لافتا إلى أنه سيتم ترجمة خطبة العيد بلغة الإشارة بالمساجد الرئيسية على مستوى المدن السبعة أسوة بما تم في خطبة صلاة عيد الفطر.
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