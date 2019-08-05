رئيس البرلمان العربى يُعزى مصر فى ضحايا حادث معهد الأورام الإرهابى

قدم الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، التعزية لجمهورية مصر العربية في ضحايا حادث الانفجار الذي وقع في محيط معهد الأورام بمنطقة المنيل بالقاهرة وأدى إلى وفاة وإصابة العشرات.



وقال رئيس البرلمان العربي في برقية عزاء وجهها اليوم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ هذا الحادث الأليم"، معربًا عن أحر التعازي وأصدق المواساة للشعب المصري الشقيق ولأسر الضحايا في هذا المصاب الجلل، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق من كل سوء، كما وجه السلمي برقية مماثلة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب.