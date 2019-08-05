869.852 حاجًا يصلون المدينة المنورة منذ بدء موسم الحج

أصدرت لجنة الحج والزيارة بالمدينة المنورة تقريرًا بعدد الحجاج القادمين للمدينة المنورة، حيث أظهر التقرير أن 869.852 حاجًا وصلوا إلى المدينة المنورة منذ بدء موسم الحج حتى يوم أمس، فيما غادرها خلال الفترة ذاتها 723.049 حاجًا متوجهين إلى مكة المكرمة، في حين بلغ عدد الحجاج المتبقين بالمدينة المنورة يوم أمس 146.753 حاجًا.



وأبرز التقرير نسبة الحجاج من حيث جنسياتهم حيث أظهرت الإحصائية الجنسية الأكثر تواجدًا بالمدينة المنورة هي الجنسية البنجلاديشية بواقع 32.218 حاجًا، يليها حجاج باكستان بواقع 18.843 حاجًا، كما بين التقرير أن 666.270 حاجًا قدموا جوًا غلى المدينة المنورة عبر مطار الأمير ممدك بن عبدالعزيز الدولي، في حين وصل 148.196 عبر مركز استقبال الهجرة، فيما وصل 55.386 حاجًا عبر مركز استقبال حجاج البر، وبلغت نسبة الإشغال في دور الإيواء بالمدينة المنورة أمس 42.23% بما يعادل 589 مبنى من إجمالي عدد الفنادق والدور السكنية المصرح لها بإسكان الحجاج والزائرين.



واستعرض التقرير الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن في المستشفيات والمراكز الصحية بالمدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج حيث تمت المعاينة الصحية يوم أمس لـ7299 حاجًا في المراكز الصحية، فيما استدعت الحالة الصحية لـ76 حاجًا إلى تنويمهم يوم أمس، كما استفادت 160 حالة أمس من الخدمات الإسعافية التي يقدمها منسوبو ومنسوبات جمعية الهلال الأحمر السعودي للحجاج والزائرين.



يذكر أن القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن في طيبة الطيبة، تواصل جهودها وفق خطط تشغيلية خاصة بموسم حج هذا العام، راعت فيها تغطية الجوانب الإدارية والفنية الميدانية في مختلف الإدارات والمحطات والمراكز واللجان التابعة لكل قطاع، بهدف توفير كل ما يحتاجه الحجاج ليؤدون مناسكهم وعباداتهم بيسر وطمأنينة وروحانية، تحقيقًا لتوجيهات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة من أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة، ونائبه.