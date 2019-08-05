أستراليا تتفاوض لشراء كميات ضخمة من النفط الأمريكى

أعلنت الحكومة الأسترالية أن محادثات تجرى مع الولايات المتحدة، لشراء ملايين البراميل من النفط، لتعزيز الاحتياطات المستمرة فى التناقص.



ووفقًا لأحدث البيانات الحكومية لشهر مايو فإن احتياطات أستراليا من النفط الخام والمكرر تكفى لـ28 يومًا، والديزل لـ22 يومًا فقط، إلا أنه جرى دعم الإمدادات بمشتريات لاحقة.



ووفقًا لاتفاقية للوكالة الدولية للطاقة، فإنه يتعين أن يكون لدى الدول الأعضاء احتياطيات من إمدادات الوقود تكفى لـ90 يومًا.



وقال وزير الطاقة الأسترالى أنجوس تايلور، الإثنين، إن أستراليا تُجرى محادثات مع الولايات المتحدة لضخ كميات من الوقود لدعم الاحتياطات.



وقال تايلور، فى بيان، إن «التوصل إلى ترتيب تعاقدى من شأنه أن يعزز مخزوناتنا والمرونة فى الإمدادات».



وأضاف فى تصريحات إذاعية أن وصول النفط الخام إلى أستراليا قد يستغرق 20 إلى 40 يومًا.



وأشار إلى أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بدأت قبل فترة.



وتأتى الأنباء حول محادثات نفطية بين الجانبين، فى وقت تدرس فيه أستراليا إرسال قطع بحرية إلى الخليج وسط تصاعد التوترات فى المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران.