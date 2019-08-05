الولايات المتحدة تدين حادث معهد الأورام الإرهابى

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن إدانتها للحادث الإرهابى الذى وقع الليلة الماضية بمحيط المعهد القومى للأورام وأسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.



وكتبت السفارة الأمريكية بالقاهرة- عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم- «ندين بشدة القتل الإرهابى المأساوى لمصريين خارج المعهد القومي للأورام الليلة الماضية».



وشددت السفارة على مساندة الولايات المتحدة لمصر فى حربها ضد الإرهاب.. معبرة عن التعازى لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.