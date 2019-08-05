سريلانكا: اعتقال 3 أشخاص مشتبه بتورطهم فى تفجيرات عيد الفصح

اعتقلت الشرطة السريلانكية، 3 أشخاص ينتمون إلى جماعة إرهابية محظورة؛ وذلك للاشتباه في وجود صلة لهم بتفجيرات عيد الفصح الدامية التي أودت بحياة أكثر من 250 شخصًا.



وقال المتحدث باسم الشرطة "روان جوناسيكارا"- في بيان رسمي أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم: "تم اعتقال الثلاثة المشتبه بهم في مقاطعة (أمبارا) شرقي البلاد".



يذكر أن هناك سلسلة من التفجيرات المتزامنة استهدفت في 21 أبريل الماضي مجموعة من الكنائس والفنادق، ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصًا.



يشار إلى أن جماعة التوحيد الوطنية وتنظيم (جاماتي ميلاثو إبراهيم) المتطرفين هما المتهمان بارتكاب هذه التفجيرات الدامية.

