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عالم

25 دقيقة لإنهاء إجراءات رحلة الحج الواحدة في المطارات

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:30 م
جريدة الدستور
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أكد مدير عام الجوازات في السعودية اللواء سليمان اليحيى أن رحلات الحجاج يتم إنهاء إجراءاتها في 25 دقيقة للرحلة الواحدة، «وهذا يعتبر رقمًا متقدمًا جدًا»، مشيرًا إلى زيادة أعداد المكاتب المتخصصة التي تعمل «وفق ديناميكية متكاملة تتيح التنقل من صالة لأخرى وقت الاكتظاظ، وهو ما سهل الإجراءات باستخدام معالجات متقدمة».

وأوضح اليحيى أن الأنظمة المستخدمة «باتت أكثر ذكاء وتتعامل مع الأعمار كافة بسرعة قياسية وتتكيف مع الخصائص كافة وتمتاز أيضًا بالدقة المتناهية في معالجة حالات الدخول، وهو ما أنهى معاناة الشاشات المزدوجة أثناء مرور 1.7 مليون حاج من الخارج».

وقال إن بيانات المسافرين التي تفيد بتحركاتهم من بلد القدوم والتنقلات في المملكة تم ربطها، لافتًا إلى إلغاء ما كان يعرف بنظام «التجنيس» المقصود به تحديد الرحلات الآتية من أجل أن تتكيف أجهزة الاستقبال لاستقبال القادمين، وعلى أثره يتم فرز كل مجموعة من الحجاج على حدة، «أما الآن فتتمكن الأجهزة من التعامل مع أي جنسية ومن أي موقع بكفاءة تامة».

وقال إن للجوازات أجهزة عالية الدقة للكشف عن حالات التزوير تدعى «عين الصقر المطوّر»، التي تقرأ النتائج بشكل تقني كامل وغير يدوي وهو ما يختصر الإجراءات، موضحًا أن «مبادرة طريق مكة وللعام الثاني على التوالي تحقق نجاحات متقدمة في إنهاء إجراءات المسافرين في بلد المغادرة، ليس فقط ما يتعلق بالجوازات بل تصنيف الأمتعة من منزل الحاج في بلده إلى سكنه في مكة».
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