بدء أعمال ترميم وإصلاح تلفيات المعهد القومي للأورام

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء عمل اللجنة الفنية الهندسية المشكلة من الجامعة بالتعاون مع شركة المقاولون العرب بناء على توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإصلاح التلفيات وترميم المبنى الإداري للمعهد القومي للأورام، والتي وقعت نتيجة حادث الانفجار الذي وقع مساء أمس الأحد أمام البوابة الرئيسية للمعهد.



وقال الدكتور محمد الخشت، في بيان له، إن اللجنة الهندسية المشكلة من الجامعة برئاسة الدكتور هاني الهاشمي بدأت بشكل عاجل في فحص أبنية وشبكات وكافة مرافق المعهد وأجهزته ومعداته، ورصد ما قد يكون خلفه الانفجار.



وشدد على أن اللجنة من المقرر أن تنتهي من نتائج وتوصيات عملها حول حاجة المعهد من عمليات الإصلاح والترميم وتسلم التقرير في مدي زمنية لا تتعدي ساعات من وقت إعلان تشكيلها، مؤكدا متابعته الدورية لعمل اللجنة بشكل لحظي حول النتائج والتوصيات لحين تسلم التقرير النهائي للجنة.



وأضاف: أنه في إطار المتابعة أيضا تم تشكيل لجنة طوارئ وغرفة عمليات تقوم بإدارة الموقف من رئيس الجامعة مباشرة وتضم في عضويتها كلا من عميد معهد الأورام، وعميد كلية طب قصر العيني، ومدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، ومدير عام الأمن الإداري بالجامعة.. موضحا أن اللجنة تتولى متابعة الموقف من كافة جوانبه واتخاذ ما يستوجبه بالنسبة لكافة مرافق المعهد، وذلك في ضوء ما تنتهي إليه اللجنة الفنية الهندسية.