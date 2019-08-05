هيئة الوساطة والحوار بالجزائر تجتمع بنشطاء الحراك الشعبى بعد غدٍ

قررت اللجنة السياسية للهيئة الوطنية للحوار والوساطة بالجزائر، اليوم، عقد أول اجتماع لها مع بعض نشطاء الحراك الشعبى بعد غد الأربعاء.



وقال بيان للهيئة: إن «اللجنة السياسية ناقشت فى اجتماع لها ترأسه عمار بلحيمر رئيس اللجنة، وحضره المنسق العام لهيئة الحوار والوساطة كريم يونس وأعضاء اللجنة مختار بن سعيد وبقاط بركانى محمد، النقاط المدرجة فى جدول الأعمال، وهى برنامج ومواعيد جولات الحوار، حيث قررت اللجنة عقد أول اجتماع مع بعض نشطاء الحراك، يوم الأربعاء المقبل، بمقرها المؤقت بالجزائر العاصمة».



وأضاف البيان أنه تم خلال هذا الاجتماع أيضًا دراسة تشكيلة لجنة الحكماء والخبراء والتواصل مع عناصر من الجالية الجزائرية بالخارج.



يذكر أن هيئة الحوار والوساطة أعلنت أمس الأحد إنشاء لجنة للحكماء تجمع شخصيات وخبراء قبلوا بالانضمام إليها، كما كشفت عن قرارها بالشروع الفورى فى تنظيم مشاورات الحوار مع الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني، مؤكدة أن كل المنصات والمقترحات تشكل وثائق عمل ستستعمل من أجل إعداد مقترحات يتم تقديمها خلال الندوة الوطنية التى ستنظم فى نهاية المشاورات.



يذكر أن هيئة الحوار والوساطة شكلها الرئيس عبدالقادر بن صالح، يوم الخميس قبل الماضى، بهدف إيجاد حل للأزمة السياسية الحالية فى البلاد.