تغييرات جديدة في التصنيف العالمي للتنس

حافظ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش على موقعه في صدارة التصنيف العالمي الجديد لرابطة محترفي التنس، في نسخته الصادرة صباح اليوم الإثنين.



ويحتل ديوكوفيتش المركز الأول بفارق كبير عن أقرب منافسيه الماتادور الإسباني رافاييل نادال صاحب المركز الثاني والنجم السويسري روجر فيدرر الثالث.



وحافظ النمساوي دومينيك ثيم على المركز الرابع في حين تقدم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مرتبة واحدة، ليحتل التصنيف الخامس عالميًا، وذلك بعد وصوله إلى نصف نهائي بطولة واشنطن.



وارتقى الياباني كي نيشيكوري إلى المركز السادس وتراجع الألماني ألكسندر زفيريف مركزين، ليحتل التصنيف السابع عالميًا، وحافظ كارين خاشانوف على مركزه الثامن.



وتقدم الروسي دانييل ميدفيديف والجنوب إفريقي كيفين أندرسون، مرتبة واحدة لكل منهما، ليحتل ميدفيديف المركز التاسع وأندرسون المركز العاشر عالميًا.