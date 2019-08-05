البحرين تدين استهداف المعهد القومي للأورام

أدانت وزارة الخارجية البحرينية الحادث الإرهابي الأخير الذي استهدف المعهد القومي للأورام بمصر، مشددة على وقوفها التام بجانب القاهرة ضد محاولات النيل من أمنها واستقرارها.



وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين: "تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من معهد الأورام في محيط منطقة القصر العيني بجمهورية مصر العربية، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص بينهم أطفال".



وأكد البيان وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب مصر، وتضامنها التام معها في حربها ضد الإرهاب، وفيما تتخذه من إجراءات ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، معربة عن صادق تعازيها ومواساتها لقيادة وحكومة وشعب مصر.



وجددت مملكة البحرين موقفها الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، مشددة على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل ردع الجماعات الإرهابية وكل من يدعمها ويمولها.