الأهلي السعودي يستضيف الهلال في ذهاب ثمن النهائي

لن تخلو المباراة المرتقبة بين الفريقين السعوديين الأهلي والهلال، غدًا الثلاثاء، من الإثارة والندية، إذ يسعى كلاهما لتجاوز الآخر والاقتراب من بلوغ الدور التالي للبطولة القارية ومنح جرعة معنوية للاعبيه قبل انطلاقة الموسم المحلي بعد أسبوعين.



يستضيف ستاد مدينة الملك عبدالله في جدة، غدًا الثلاثاء، المواجهة بين الأهلي السعودي وضيفه الهلال في مباراة سعودية بحتة من العيار الثقيل، وذلك في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.



موقعة الثلاثاء لن تخلو من الإثارة والندية التي أصبحت سمة ملازمة لغالبية مبارياتهما سواء في البطولات المحلية أو الخارجية، وسيرمي كل منهما بجميع أوراقه من أجل تجاوز الآخر والاقتراب من بلوغ الدور التالي للبطولة القارية ومنح جرعة معنوية للاعبيه قبل انطلاقة الموسم المحلي بعد أسبوعين.



وتأهل الأهلي لهذا الدور بعدما حل وصيفًا في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، حيث فاز في 3 مباريات وخسر مثلها.



ويدخل الأهلي الموسم بثوب جديد، لاسيما من ناحية الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.