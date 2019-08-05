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أوتو

تويوتا هايلوكس 2020 ومقارنتها بموديل 2019

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 04:34 م
جريدة الدستور
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تتصدر سيارات تويوتا هايلوكس الأكثر شعبية على الدوام قوائم المبيعات حول العالم، حيث تجاوزت الـ19 مليون سيارة منذ إطلاقها قبل خمسين عاما، وانتشرت بشكل واسع في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج العربي، خصوصا بالمملكة العربية السعودية.
وقد قامت الشركة اليابانية بإطلاق النسخة الجديدة من تويوتا هايلوكس 2020 بتحديثات طفيفة عن الموديل السابق وهو موديل 2019، على مستوى التصميم الخارجي، مع مجموعة نظم أمان جديدة.
وتأتي تويوتا هايلوكس 2020 الجديدة كلياً بأداء عملي ورائع وهى جزء من الجيل الثاني من الشاحنة متوسطة الحجم الذي بدأ في عام 2016، وتأتي تويوتا هايلوكس 2020 بتقنية Toyota Safety Sense (TSS)، التي ستشمل نظام فرملة الطوارئ المستقلّة (AEB) بشكل قياسي. وتشمل الفئات الأعلى تحذيرات مغادرة المسار، والتحكم في المناخ، وثبات السرعة، واكتشاف علامات الطرق.
وداخليا، نجد في مقصورة تويوتا هايلوكس 2020، لوحة عدادات السيارة كما كانت في الجيل السابق، إلى جانب شاشة معلومات الملاحة، فيما يتم تحديث نظام المعلومات والترفيه، وتوفر هايلوكس 2020 مقاعد قياسية من القماش ونوافذ كهرباء ومع ذلك، تتوفر فئات النطاق الأعلى مع الكماليات الفاخرة مثل تنجيد الجلد.
وهناك خيارين للمحركات الخاصة بتويوتا هايلكس 2020 كما الحال في الموديل السابق، المحرك الأول (دفع خلفي/ رباعي) مؤلف من أربع اسطوانات بسعة 2.7 لتر يستطيع أن يولد قوة 134 حصان وعزم دوران بقدرة 241 نيوتن مترمما يسمح للسيارة بتحقيق تسارع من 0 إلى 100 كلم/ الساعة في 15.0 ثوانٍ، بسرعة قصوى تصل إلى 170 كلم/ الساعة. هذا المحرك يستهلك 9.6 لتر من الوقود كل 100 كلم ، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.
المحرك الثاني (دفع رباعي) مؤلف من ست اسطوانات بسعة 4.0 لتر يستطيع أن يولد قوة 174 حصان وعزم دوران بقدرة 376 نيوتن مترمما يسمح للسيارة بتحقيق تسارع من 0 إلى 100 كلم/ الساعة في 8.0 ثوانٍ بسرعة قصوى تصل إلى 180 كلم/ الساعة. ويستهلك 10.5 لتر من الوقود كل 100 كلم، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.
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