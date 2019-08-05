أستراليا تستبعد نشر صواريخ أمريكية على أراضيها
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 04:33 م
أعلن رئيس الوزراء الأسترالى، سكوت موريسون، الإثنين، أن بلاده لم تتلق أي عرض أمريكي بشأن نشر صواريخ على أراضيها، وبالتالى يستبعد اتخاذ هذا القرار في المستقبل.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء الأسترالى بعد ساعات على مغادرة وزيري الدفاع الأمريكى مارك إسبر والخارجية مايك بومبيو، مدينة سيدنى فى ختام محادثات.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء الأسترالى بعد ساعات على مغادرة وزيري الدفاع الأمريكى مارك إسبر والخارجية مايك بومبيو، مدينة سيدنى فى ختام محادثات.