أستراليا تستبعد نشر صواريخ أمريكية على أراضيها

أعلن رئيس الوزراء الأسترالى، ​سكوت موريسون​، الإثنين، أن بلاده لم تتلق أي عرض أمريكي بشأن نشر صواريخ على أراضيها، وبالتالى يستبعد اتخاذ هذا القرار في المستقبل.



جاءت تصريحات رئيس الوزراء الأسترالى بعد ساعات على مغادرة وزيري الدفاع الأمريكى ​مارك إسبر​ والخارجية ​مايك بومبيو​، مدينة ​سيدنى​ فى ختام محادثات.



