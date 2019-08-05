إيران تحتفظ بـ130 طنًا من الماء الثقيل و300 كيلو يورانيوم مخصب

أعلنت إيران، اليوم الإثنين، أنها تحتفظ بأكثر من 130 طنًا من الماء الثقيل وأكثر من 300 كيلو من اليورانيوم المخصب.



وذكر المتحدث باسم الوكالة الذرية الإيرانية، أنه أبلغ الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 بأن إيران ستخفض التزامها في غضون شهر تقريبًا إذا فشلت فى الوفاء بالتزاماتها، وذلك حسب وكالة "رويترز".



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن بهروز كمالوندي، المتحدث باسم الوكالة، قوله إن إيران خفضت بالفعل التزاماتها بالصفقة من خلال امتلاك أكثر من 130 طنًا من الماء الثقيل وأكثر من 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب.