بتدابير احترازية.. إخلاء سبيل 4 متهمين فى "شائعات الإخوان"

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بطرة، الإثنين، إخلاء سبيل 4 متهمين بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات في اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.



ويواجه المتهمون في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة بـ"شائعات الإخوان"، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

