اليوم.. الأنبا رافائيل يلتقي شعب كلود بك

يلتقي الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، مساء اليوم الإثنين، شعب الإيبارشية، بالكنيسة المرقسية، بمنطقة كلود بك.



ومن المقرر أن تبدأ فعاليات اللقاء اليوم، بطقس صلاة العشية، وعقب ذلك يقوم الأنبا رافائيل، بتفسير أحد النصوص الكتابية في الكتاب المقدس.



ويشارك بحضور اللقاء عدد غفير من الكهنة، بالإضافة إلى حضور عدد من المكرسات وشعب المنطقة، وآخرين من بعض المحافظات الأخرى.



يذكر أن الأنبا رافائيل، يعقد لقاءً أسبوعيًا، يفسر من خلاله أحد الإصحاحات من أسفار الكتاب المقدس، ويشرحها للشعب الحضور.



وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 7 أغسطس الجاري، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صوم السيدة العذراء الذي يستمر لمدة 14 يومًا، لينتهي يوم 21 من الشهر نفسه.



ويعتبر صوم السيدة العذراء من اصوام الدرجة الثانية بالكنيسة القبطية او الاصوام غير الخلاصية، وتسمح الكنيسة خلاله باكل المأكولات البحرية فيما عدا يومي الاربعاء والجمعة، ويحل المرتبة الثانية من جهة أصغر الأصوام المتصلة عقب صوم أهل نينوى.